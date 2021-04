BUNDESLIGA. Eintracht Frankfurt deelt tik uit aan Dortmund in strijd om vierde plaats na 1-2-zege

Eintracht Frankfurt heeft een uitstekende zaak gedaan in de strijd om de vierde plaats. In een rechtstreeks duel klopte het Borussia Dortmund met 1-2. Door de zege bedraagt het verschil tussen de twee ploegen nu zeven punten. Thorgan Hazard kwam als enige Belg in actie bij Dortmund, maar werd op het uur vervangen.

Eintracht Frankfurt is dit seizoen de revelatie in Duitsland. Het staat vierde en ligt zo op koers om zich voor het eerst in zijn geschiedenis te plaatsen voor de Champions League. Ook Dortmund heeft echter nog een oogje op die vierde plaats en het bijhorende Champions League-ticket. Om dat te bekomen moest het zaterdag wel absoluut winnen tegen Frankfurt. Evident zou het echter niet worden, want Frankfurt is dit seizoen een erg moeilijk te bekampen team.

Dat bleek al snel, want al na elf minuten stond het team van Thorgan Hazard, de enige Belg in de basis bij de Borussen, al op achterstand. Het was Dortmund-verdediger Nico Schulz die zijn eigen doelman versloeg, wanneer hij een voorzet in eigen doel werkte. Toch kon Dortmund met een gelijke stand gaan rusten, want in de slotfase van de eerste helft scoorde Hummels de gelijkmaker. Alles te herdoen in de tweede helft dus.

Foto: ISOPIX

Venijn in de staart

In die tweede helft leek Eintracht Frankfurt het laken terug naar zich toe te trekken na een goal van Stefan Ilsanker. De VAR had echter buitenspel gezien, waardoor de goal logischerwijs afgekeurd werd. De tijd begon te dringen en lange tijd leken we op weg naar een gelijkspel, maar het venijn zat hem in de staart: met nog een drietal minuten op de klok verstuurde Kostic een afgemeten voorzet, die door Andre Silva dankbaar binnengekopt werd. Frankfurt dan toch op voorsprong.

TOR | André Silva schenkt Eintracht Frankfurt wellicht de overwinning in het Signal Iduna Park! 😱 #BVBSGE pic.twitter.com/i9HXbOEnAi — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) April 3, 2021

Op die late tegengoal had Dortmund geen antwoord meer en zo wint Frankfurt van de Borussen. Ook doet het een schitterende zaak in de strijd om de vierde plaats. De kloof tussen beide teams bedraagt nu zeven punten, met nog evenveel wedstrijden te spelen. Een eerste deelname aan de Champions League lijkt op die manier nog wat dichter te komen voor Frankfurt. En Dortmund? Dat moet bezinnen en zorgen dat het komende dinsdag tegen Man. City, in de kwartfinale van de Champions League, beter voor de dag komt.

Foto: Lars Baron/Pool Getty/dpa