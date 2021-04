De meest sexy man van Rusland is … Vladimir Poetin

Vladimir Poetin doet veel Russische harten sneller slaan. De president werd onlangs verkozen tot meest sexy man van Rusland. En daar zitten heel wat half naakte foto’s voor tussen.

Poetin zonder t-shirt op een paard. Poetin zonder T-shirt terwijl hij aan het vissen is. Of Poetin terwijl hij een duikje in een zwembad neemt. Ongetwijfeld zitten die foto’s er voor iets tussen. Want de 68-jarige Russische president werd onlangs verkozen tot meest sexy man van het land. Dat door 1.000 mannen en 1.000 vrouwen uit meer dan 300 verschillende Russische steden.

18 procent van de mannen en 17 procent van de vrouwen stemden voor de president. Geen enkele andere kandidaat haalde zulke cijfers. Atleten, acteurs, artiesten, … niemand kan met het staatshoofd wedijveren.

Maar de president ging er in vergelijking met vorig jaar wel één percent op achteruit.

Foto: AFP