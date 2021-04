LA LIGA. Real Madrid (zonder Hazard) kent weinig problemen met Eibar

Real Madrid heeft gedaan wat het moest doen tegen Eibar. Het scoorde vijf keer tegen de voorlaatste in de stand, maar won uiteindelijk toch ‘slechts’ met 2-0. Thibaut Courtois stond onder de lat bij De Koninklijke. Eden Hazard zat niet in de selectie. Door de zege zet Real stadsgenoot en leider Atlético onder druk.

Bij Real Madrid hoopt men nog op de titel, maar dan was puntenverlies tegen laagvlieger Eibar uit den boze. De wedstrijd kon dan ook niet beter beginnen voor Real wanneer man-in-vorm Karim Benzama al na vijf minuten een perfecte voorzet van Marcelo voorbij Eibar-doelman Dmitrovic in doel kopte. Real op rozen, zou je dan denken. Ware het niet dat de lijnrechter er een stokje voor stak. Hij had buitenspel gezien en het doelpunt van de Fransman werd dan ook terecht afgekeurd.

Foto: AFP

De Koninklijke liet het echter niet aan zijn hart komen en bleef Eibar achteruit drukken. Het loonde, want Asensio kon heel mooi scoren na een geniale ingeving. Maar opnieuw stak het scheidsrechterskorps er een stokje voor, want opnieuw was er buitenspel gezien. En net als en dik half uur eerder hadden ze dat goed gezien. Zonde wel van de knappe goal van de Spanjaard.

Opnieuw bleek het echter uitstel van executie voor Eibar, want enkele minuten later was Real daar opnieuw. En de derde keer was wel degelijk de goede keer. Casimero zat er goed tussen en lanceerde Asensio. Die gleed nog even weg, maar dat belette hem niet om de bal in het doel te deponeren. Met de rust in zicht stond Real dan toch dik verdiend op voorsprong.

⚪ | Marco Asensio werkt heerlijk af en zet Real Madrid op voorsprong! 👏 #RealMadridEibar pic.twitter.com/WuN6qihWkM — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) April 3, 2021

Tweede helft kopie van de eerste

In de tweede helft zagen we hetzelfde beeld. De Koninklijke controleerde eenvoudig de wedstrijd en Eibar probeerde er af en toe, zonder succes, uit te komen. Een tweede goal bleef evenwel lange tijd uit. Het is te zeggen, Real Madrid scoorde wel via Casimero, maar u raadt het al: opnieuw werd er gevlagd voor buitenspel. Opnieuw was het evenwel een correcte beslissing.

Even daarvoor waren Real en vooral Thibaut Courtois overigens eens goed weggekomen wanneer onze nationale doelman zich op het natte veld verkeek op een terugspeelbal. Met een ultieme tackle zette Courtois zijn foutje echter zelf recht. Die fase was echter een niet meer dan een voetnoot in een wedstrijd die uiteindelijk door Benzema in een beslissende plooi werd gelegd. De ingevallen Vinicius zette zich goed door en bood de Fransman zijn achttiende goal van het seizoen aan.

💨 | De wind kon Thibaut Courtois niet verrassen! 🥵 #RealMadridEibar pic.twitter.com/ZnJXKpmeKT — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) April 3, 2021

Druk bij Atlético

Door de eenvoudige zege staat Real Madrid nu tweede op drie punten van leider Atlético. Het zet zijn stadsgenoot op deze manier ook onder druk. Atlético speelt zondag immers nog de topper tegen de nummer vier Sevilla. De nummer drie Barcelona komt pas maandag in actie.