Journalist wordt lastiggevallen tijdens live-uitzending in Ter Kamerenbos: “Ik vroeg je me te laten werken”

Een journalist van RTL TVI werd vrijdagavond in Ter Kamerenbos meerdere keren onderbroken door een jongeman tijdens zijn live nieuwsuitzending. Maar pakte dat diplomatisch aan. “Ik vroeg je me te laten werken.”

Nadat het donderdagavond al uit de hand liep na aankondiging van een nepfestival in het Ter Kamerenbos in Brussel, werd er ook vrijdag gevreesd voor een nieuwe samenscholing. Er waren die avond dan ook heel wat journalisten in het park om verslag uit te brengen over de situatie.

Een journalist van RTL TVI gaf een live verslag, maar werd verschillende keren lastiggevallen door een jongeman. Die stak meermaals zijn hoofd in het gezichtsveld van de camera. “Goedenavond mijnheer, excuseer me, ik doe mijn werk. We kunnen er later over praten als je wil”, zei de reporter tegen de jongen en zette zijn verslaggeving voort.

Maar de jongeman gaf niet op en probeerde het opnieuw. “Ik had u gevraagd me mijn werk te laten doen. Dank u. We kunnen er hierna over praten”, zei de journalist opnieuw.

Dit keer kwam de boodschap wel binnen en liet de jongen de journalist gerust. Die kon, zonder al te veel problemen, zijn verslaggeving verder zetten.