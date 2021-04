56-jarige vrouw in levensgevaar: fietser pleegt vluchtmisdrijf na aanrijding

Antwerpen - Een 56-jarige voetgangster is zaterdagmiddag in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis na een ongeval op de Vlaamsekaai. De vrouw werd er aangereden door een fietser, die daarna vluchtmisdrijf pleegde. De politie spoort hem op.

Het ongeval gebeurde om 13.40 uur. Een passant zag hoe de voetgangster werd aangereden door de fietser en verwittigde de politie. Het slachtoffer raakte zwaargewond. De hulpdiensten kwamen onmiddellijk ter plaatse om de 56-jarige vrouw eerste zorgen toe te dienen. “Het slachtoffer is met levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht”, zegt woordvoerder Wouter Bruyns van de Antwerpse politie.

De fietser vertrok zonder op de politie te wachten. “Onze ploegen deden nazicht in de omgeving, maar konden de fietser niet aantreffen. Er zijn wel een beperkt aantal opsporingsindicaties en het cameranetwerk is geraadpleegd. Voorlopig hebben we de tegenpartij nog niet kunnen spreken”, aldus Bruyns nog.