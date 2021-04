LIGUE 1. Jonathan David (ex-Gent) bezorgt Lille de zege én de koppositie in de topper tegen PSG, jonge Belg Matazo (19) wint met Monaco

Lille heeft een gouden zaak gedaan in de Franse titelstrijd. In het hol van de leeuw ging het met 0-1 winnen van PSG. De Canadees Jonathan David (ex- KAA Gent) was met een goal de grote held bij de Rijselse club. Door de zege komt Lille nu alleen aan de leiding in Frankrijk met een bonus van drie punten op de Parijzenaars. Eerder op de dag stond de jonge Belg Eliot Matazo (19) in de basis bij de 4-0 zege van Monaco tegen Metz.

De belangen van dé absolute topper in de Franse competitie waren groot. Beide ploegen deelden de leiding met een gelijk aantal punten en konden de ander mits een zege niet alleen op drie punten zetten, maar ook een ferme mentale tik uitdelen.

Hoewel Lille een sterke eerste helft speelde, was het PSG dat de wedstrijd domineerde, evenwel zonder veel kansen te creëren. Al moest de Lillese goalie Mike Maignan wel attent zijn om Mbappé met een goede save van de openingsgoal te houden. Uit het niets viel die openingsgoal dan plots aan de overkant. Met de eerste poging, was het meteen raak voor Lille. Jonathan David waagde zijn kans vanop de rand van de zestien en zag zijn schot in doel verdwijnen: 0-1 voor Lille.

Foto: REUTERS

Jammer genoeg voor de Canadees moest hij het veld een kwartier later echter geblesseerd verlaten. Ondanks de achterstand kwam PSG niet opzetten. Veel balbezit, dat wel. Maar het grote doelgevaar bleef uit. De afwezigheid van Marco Verratti, die geveld is door het coronavirus, liet zich voelen.

Licht gaat uit bij Neymar

In de tweede helft kwamen de Parijzenaars dan toch wat meer opzetten. Lille beperkte zich vooral tot verdedigen. Het resulteerde in enkele kansen voor de thuisploeg, maar doelpunten leverden die niet op. PSG kwam zelfs goed weg toen Navas, Burak Yilmaz van de 0-2 hield. Al bij al hield Lille gemakkelijk stand en pakte het zo een erg belangrijke zege met het oog op de titel. Tot overmaat van ramp voor PSG kreeg een gefrustreerde Neymar, die zijn rentree maakte in de basis, in het slot ook nog eens dom rood.

Foto: AFP­­

Lille telt nu drie punten meer dan zijn Parijse concurrenten. Met nog zeven wedstrijden te spelen, belooft het dus de spannendste titelstrijd in jaren te worden bij onze zuiderburen.

Eliot Matazo opnieuw in de basis bij winnend Monaco

Eliot Matazo stond zaterdag opnieuw in de basis bij Monaco in de 4-0-overwinning tegen FC Metz. Voor de jonge Matazo was het zijn vierde basisplaats bij de ploeg uit het Prinsendom. Het was al de achtste keer dat het jeugdproduct van Anderlecht dit seizoen minuten mocht maken. Bij de bezoekers moest een andere Belg, Aron Leya Iseka, tevreden zijn met een invalbeurt van een dik half uur.

Door de zege springt Monaco voorlopig over Lyon naar de derde plaats.