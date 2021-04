Manchester City met sterke De Bruyne wint eenvoudig van Leicester

Manchester City heeft vlot de topper op het veld van Leicester City gewonnen. Benjamin Mendy en Gabriel Jesus zorgden in de tweede helft voor de goals. Bij Leicester speelden Timothy Castagne en Youri Tielemans de hele partij. Een sterk spelende Kevin De Bruyne werd in het slot vervangen bij de bezoekers. Man. City blijft door de zege soeverein aan de leiding.

Leicester City heeft nagelaten om Man. United onder druk te zetten. In eigen huis werd het negentig minuten lang gedomineerd door een sterk Manchester City. Al na vijf minuten leek Fernandinho de score te openen, maar scheidsrechter Taylor had buitenspel gezien van Aguero en keurde de goal terecht af. Veel haast maakte City in de eerste helft ogenschijnlijk niet. Het domineerde en liet de bal goed rondgaan, maar geraakte niet door de stevige organisatie van de thuisploeg. Dan maar scoren op een vrije trap, dacht Kevin De Bruyne. Jammer genoeg voor de Rode Duivel spatte zijn poging uiteen op de dwarsligger.

Foto: EPA-EFE

Bijna kon Leicester op een diefje toch met een voorsprong de rust in. Jamie Vardy werd door de verdediging geloodst en omspeelde Ederson, maar ook hij werd teruggefloten voor buitenspel. 0-0 aan de rust.

Leicester breekt

In de tweede helft ging City gewoon door op zijn elan. Het ging geduldig op zoek naar de openingsgoal en op het uur viel die ook. Linksachter Benjamin Mendy pikte een afgeslagen voorzet op, kapte simpel de opvliegende Albrighton uit om de bal vervolgens in de verste hoek binnen te leggen. De ban was nu gebroken. Leicester moest proberen komen, waardoor er ruimte kwam voor City. Dat resulteerde een kwartier voor tijd ook in een tweede goal voor de leider in de Premier League. De Bruyne stuurde Jesus het straatje en die kon na een een-tweetje met Sterling de tweede goal van de avond tegen de touwen werken.

Na de 0-2 was de wedstrijd gespeeld. Leicester kon geen vuist meer maken en Manchester City speelde de wedstrijd rustig uit. Dankzij de nieuwe driepunter telt City nu zeventien punten meer dan stadsrivaal en eerste achtervolger Man. United, dat wel nog twee punten tegoed heeft. Leicester blijft op zijn beurt hangen op een derde plaats.