REACTIES. Waasland-Beveren grijpt laatste reddingsboei: “Nooit klaar met Beveren”

Waasland-Beveren leeft nog. De fusieclub greep zaterdagmiddag zijn laatste strohalm na een knappe overwinning op het veld van revelatie Oostende (0-2). Geel-blauw blijft de rode lantaarn maar zet concurrenten Cercle Brugge en Moeskroen onder druk. Dinsdag wacht opnieuw een match van de waarheid, thuis tegen STVV.

Is een nieuwe Houdini-truc in de maak? Waasland-Beveren wist zich sinds hun terugkeer naar 1A zes van de acht keer miraculeus te redden. Dit seizoen staan de Waaslanders er opnieuw slecht voor. Maar dankzij deze overwinning tegen revelatie Oostende mogen ze opnieuw hopen op een mirakel in de strijd om het behoud. “Het is iets speciaals met Beveren. Je bent er nooit klaar mee, hé”, vertelt Louis Verstraete opgelucht. “Het was van moeten vandaag. We hebben belangrijke punten gepakt. In het voetbal is het nooit gedaan. Het onmogelijke is al vaker gebeurd. We hebben een mooie stap in de goede richting gezet, maar we zijn er nog niet. Iedereen weet dat we kwaliteiten hebben. We hebben vertrouwen in het plan.”

Foto: BELGA

Waasland-Beveren had het moeilijk in de openingsfase, maar kan gelukkig rekenen op een ijzersterke Michael Frey. De Zwitserse spits staat vaak eenzaam is de spits, maar bewees opnieuw zijn waarde voor de ploeg. Tegen Oostende ontpopte hij zich tot man van de match. Hij had een voetje in beide Beverse doelpunten en smeerde Oostende twee rode kaarten aan. “Michael is zo belangrijk voor ons”, vertelt T1 Nicky Hayen. “Hij kan de bal goed bijhouden zodat de ploeg kan aansluiten. Het doet heel veel deugd dat hij ook zijn doelpuntje meepikt. Alleen moet hij iets meer doseren, waardoor hij frisser is in de zone van de waarheid. Al is dat ook een deel van zijn spel.”

Op één punt van Cercle Brugge, op twee van Moeskroen

Waasland-Beveren leeft weer. De rode lantaarn nadert tot op een punt van Cercle Brugge en twee punten van Moeskroen. De degradatiestrijd ligt weer volledig open. Als de fusieclub de inhaalmatch tegen STVV kan winnen, kleurt de hemel boven de Freehtiel opnieuw wat blauwer. “Maar we hebben helemaal nog niks in handen”, houdt Hayen de voetjes op de grond. “Laat ons hopen dat de resultaten dit weekend in ons voordeel uitdraaien zodat we de competitie opnieuw spannend maken. Hoeveel punten we nog nodig hebben dit seizoen? Daar ga ik geen aantal op kleven. We willen zoveel mogelijk wedstrijden winnen en vooral niet speculeren.”

Maar er was ook minder nieuws. Na een stevige ingreep moest Aboubakary Koita het veld al vroeg verlaten met een blessure. De vinnige flankaanvaller werd na de match naar het ziekenhuis gebracht voor een scan. Bij Waasland-Beveren hopen ze dat de blessure meevalt. Al viel Danel Sinani sterk in. Leonardo Bertone pakte dan weer zijn vijfde gele kaart van het seizoen en mist de levensbelangrijke inhaalmatch tegen STVV.