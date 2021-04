REACTIES. KV Oostende likt de wonden na rampzalige middag: “Nu is er pas druk: we moeten nog twee keer winnen”

Oostende - Van de hemel naar het vagevuur: ’t kan er na deze speeldag héél benard uitzien voor KV Oostende in de strijd om Play-off 1. Gestruikeld over twee counters, een matige arbitrage en de stress. En maandag mogelijk de vierde plaats kwijt. Wat een rampzalige namiddag.

Je zag het al aan zijn gezicht net voor affluiten: Alexander Blessin baalde als een stekker. Een nederlaag tegen de laatste, twee rode kaarten en een blessure voor sterkhouder Hendry: dit had de Duitser niet voor mogelijk gehouden op 90 minuten tijd. Een totale offday: beter kan je ’t niet omschrijven. Maar wel eentje op een héél slecht moment, want maandag is KVO mogelijk de vierde plaats kwijt. “A shit game”, vatte Blessin het treffend samen. “We begonnen nochtans goed, maar we vergaten de basis gaandeweg. De goals vielen véél te makkelijk: we konden niet slechter verdedigen. We moeten niet kijken naar de concurrentie en ons vooral concentreren op onze prestatie, en die was vandaag niet goed. De druk verhoogt, want nu moeten we twee keer winnen voor PO1. We zijn nu de jager, en die rol bevalt me wel.”

“Anderlecht zal geen drie keer winnen”



Vlak voor de rust was er ook nog de afgekeurde aansluitingstreffer. Hjulsager scoorde toen D’Haese op Jackers viel en zo vanuit buitenspel de doelman hinderde. Maar even goed kon de bal op de stip: D’Haese viel net omdat hij in dezelfde fase omver gekegeld werd, al kon Jäkel ook vroeger rood krijgen nadat hij Frey een vrije doorgang ontzegde. “Het was een duidelijke goal van Hjulsager. Zo’n beslissingen kan ik in deze fase van de competitie niet accepteren”, brieste Blessin. “Wat doet de VAR daar eigenlijk? Als het geen goal is, moet er een penalty volgen. Het was onze kans om terug in de match te komen.”

Foto: BELGA

Volgende voor de belangrijke verplaatsing naar Beerschot moet Blessin naast Tanghe (Covid-19) nu ook Jäkel en Gueye missen. En ook voor Hendry ziet het er niet goed uit. Nu al zijn er zeker twee - en waarschijnlijk drie - centrale verdedigers uit. “We hebben nog steeds kans. Anderlecht zal geen drie matchen winnen, denk ik. Het is aan ons om oplossingen te vinden.” Over de rode kaart voor Gueye had Blessin nog dit te zeggen. “Frey is een héle slimme speler: hij wou dit uitlokken. Je moet kalm blijven, dus dit was gewoon een hele domme actie van Makhtar.”

“0 op 6 tegen Waasland-Beveren: dat kan doorwegen tijdens eindafrekening”

“Dit worden de ambetante matchen, die je moet winnen op karakter. Dat hadden we twee weken geleden voorspeld”, aldus Brecht Capon. We hadden het al verschillende keren aangehaald: die dacht dat Oostende een makkelijk programma had, komt bedrogen uit. En als het écht moet, komt KVO soms wel een beetje tekort. “Maar we mogen het niet steken op die druk”, zucht Capon. “Als je tijdens zo’n matchen op achterstand komt, wordt het vechten voor elke morzel. Als je wint leun je achterover in de zetel en kijk je wat er gebeurt voor Play-off 1, nu is het bang afwachten.” Maar volgens Capon is KV Oostende niet plots kansloos. “0 op 6 tegen Waasland-Beveren: vooral dat gaat doorwegen in de eindafrekening”, onderstreepte Capon.

Foto: BELGA

Zijn collega Maxime D’Arpino gaf ook aan dat zijn ploeg het te makkelijk weggegeven had. “Een beetje kinderlijk, zelfs”, aldus de Franse middenvelder. “Er resten ons nog twee matchen waar we zes punten kunnen pakken, en onze concurrenten hebben geen makkelijke tegenstanders. Dus we zullen een beetje moeten afwachten wat het wordt.” Over de afgekeurde goal vond D’Arpino dat de uitleg van De Cremer verwarrend was. “Eerst was het blijkbaar offside, daarna zei de scheids dat er een fout was gemaakt op de doelman. Maar als uit de videobeelden blijkt dat de goal onterecht was, zal het wel zo zijn.”