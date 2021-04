Daar is ‘ie opnieuw: Lukaku scoort zijn 20ste (!) doelpunt van het seizoen in de Serie A

Romelu Lukaku weet van geen ophouden. Opnieuw was hij zaterdagavond trefzeker voor zijn ploeg Inter in het duel tegen Bologna. Zijn teller in de Serie A komt zo op twintig te staan.

Inter kon op bezoek bij Bologna een goede zaak doen in de titelstrijd. Concurrenten Juventus en Milan hadden namelijk eerder op de dag punten verspeeld. Lukaku had dat goed begrepen, want het was hij die, , zoals zo vaak, op het half uur de score opende. Zijn kopbal op de goed aangesneden voorzet van Bastoni werd eerst nog gekeerd door Bologna-doelman Ravaglia, maar in de herneming had Big Rom de bal maar binnen te lopen en zette zijn doelpuntentotaal zo op twintig.