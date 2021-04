Meer dan 100 doden bij aanvallen op legerbasissen in Somalië

Bij aanvallen op twee militaire basissen in Somalië zijn meer dan honderd mensen om het leven gekomen. Dat heeft het leger verklaard. De aanvallen werden opgeëist door de soennitische terreurgroep Al-Shabaab.

De aanvallen waren gericht tegen basissen in de regio Neder-Shabelle, in het zuiden van Somalië. Telkens was er eerst een zelfmoordaanslag met bomauto, waarna de basissen bestormd werden.

Volgens het leger werden 116 rebellen gedood, terwijl vier soldaten de aanvallen niet overleefden. Er zouden ook burgers omgekomen zijn door verdwaalde kogels.

Al-Shabaab, dat de aanvallen opeiste, stelde dan weer dat er 47 soldaten werden gedood en dat het wapens, munitie en voertuigen buitmaakte.

De terreurgroep strijdt al jaren voor de controle in de Hoorn van Afrika. Ze controleren grote delen van het zuiden en het centrum van Somalië en voeren regelmatig aanvallen en aanslagen uit, meestal tegen de ordediensten maar vaak ook tegen burgers.