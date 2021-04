Liverpool walst in tweede helft over Arsenal dankzij supersub Jota

Liverpool lijkt terug naar een betere vorm toe te groeien, want na de overwinning op Wolverhamtpon, won het nu ook vlot op het veld van Arsenal. Na twee goals van Jota en eentje van Salah werd het uiteindelijk 0-3. De Reds mengen zich na de zes op zes ook opnieuw in de strijd om de top vier.

De eerste helft was een maat voor niets in het Emirates Stadium. Beide teams maakten immers erg weinig klaar. Dat beide teams niet aan hun allerbeste seizoen bezig zijn, hoeft na het zien van deze 45 minuten niet te verbazen. Het was dan ook geen verrassing dat het aan de rust nog 0-0 stond.

Gelukkig had de tweede helft wel veel meer om het lijf. In vier minuten wist Liverpool plots twee keer te scoren. Eerst kopte de pas ingevallen Jota een voorzet van Trent Alexander-Arnold tegen de touwen, waarna Salah vier minuten later de score verdubbelde. Hij kon zonder veel moeite door de Arsenal-defensie dribbelen en de 0-2 binnenschuiven. Een reactie van Arsenal bleef uit. Het was daarentegen Liverpool dat nog een derde keer scoorde en zo het mes nog wat dieper in de wonde duwde.

Supersub @DiogoJota18 doet z'n reputatie weer alle eer aan! 🔁👏 pic.twitter.com/7eg1pkjkVN — Play Sports (@playsports) April 3, 2021

.@MoSalah hijst zich weer aan kop van de topschuttersstand in de @premierleague! 👑👏 pic.twitter.com/5qPnkHFcju — Play Sports (@playsports) April 3, 2021

Vertrouwen voor Real Madrid

Dankzij de overwinning - en de nederlaag van Chelsea - komt Liverpool op twee punten van de vierde plaats, die recht heeft op een plekje in de Champions League. Daarnaast zal de overwinning ook voor een vertrouwensboost zorgen bij de mannen van Klopp met het oog op de clash met Real Madrid komende dinsdag in kwartfinale van de Champions League. Voor Arsenal lijkt het dan weer een lang en pijnlijk seizoenseinde te worden.