REACTIES. Vanaken geeft toe dat strafschop vederlicht was: “Ik zou hem niet gefloten hebben”

Brugge - KV Kortrijk-Club Brugge was een zware maar aantrekkelijke wedstrijd, die uiteindelijk gewonnen werd door Club Brugge na een discutabele strafschop (1-2). Achteraf was men bij blauw-zwart niet beroerd om toe te geven dat de penalty er eentje in geschenkverpakking was. Vanaken nam het cadeau dankbaar aan. “Het was licht”, aldus de Rode Duivel.

Hans Vanaken: “De bal moest eens goed vallen”

Drie punten en naar huis: Hans Vanaken was maar al te blij met de zege in het Guldensporenstadion. “We hebben proberen te voetballen, maar dat was niet makkelijk. ’t Was dan zaak om de bal op de flanken te krijgen en dan goed voor doel te krijgen, en zo gevaarlijk proberen zijn. Uitgespeelde kansen versieren was niet eenvoudig. Uiteindelijk was het vechten om elke bal, en hopen dat hij een keertje goed viel in ons voordeel.”

En of dat gebeurde. Vanaken mocht de winnende 1-2 binnen trappen vanop de stip, al excuseerde hij zich een beetje tegen Selemani toen hij gewisseld werd. De Rode Duivel wist dat de strafschop er eentje in geschenkverpakking was. “Het was licht, daar ga ik niet flauw over doen”, haalde Vanaken de schouders op. Een lichte handoplegging van Derijck op Sobol zorgde voor de penalty. “Eerlijk? Ik zou hem misschien niet gegeven hebben”, ging Vanaken verder. “Het zat deze keer mee voor ons. Uiteindelijk ben ik gewoon blij om de zege, want het was een zware wedstrijd.”

Philippe Clement: “We moesten het als werkmannen doen”

Volgens Philippe Clement zag hij een wedstrijd die hij op voorhand verwacht hij. “De omstandigheden waren niet goed: een klein, slecht veld. Dus we wisten dat we het op een andere manier moesten doen”, aldus de Brugse coach. “Daarom ben ik trots op mijn jongens dat ze zo snel die klik kunnen maken hebben. Vandaag moesten we het als werkmannen doen, en niet in galakostuum. Enkel de drie punten telden. Daarom mogen we toch eventjes genieten van deze zege.”

Over de penalty was Clement kort. “Ik heb de beelden nog niet gezien. Of het niet erg licht was? Dat kan zijn, maar ik heb dit seizoen al erg veel lichte strafschoppen gezien. Moeten we hem er dan expres naast leggen? Andere ploegen deden dat ook niet tegen ons.”

Sobol: “Het was een zuivere penalty”

Eduard Sobol was zaterdagavond beslissend voor Club Brugge. Met een prachtgoal en een (lichte) afgedwongen penalty had hij een voet in twee goals. “Ik voel een duw in mijn rug. Het was misschien licht, maar wel strafschop”, aldus Sobol. “De verdediger moet daar niet duwen, dus de scheidsrechter kan hem geven.”

“Mijn goal was iets waar ik al het hele seizoen op train. Op corners wacht ik vaak aan de zestienmeter, en dan is het hopen dat de bal eens goed valt. Dat gebeurde vanavond eindelijk”, lachte Sobol.