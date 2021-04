Real Sociedad wint Spaanse beker (van vorig seizoen) na Baskisch onderonsje tegen Athletic de Bilbao

Real Sociedad heeft de Spaanse Copa del Rey (Editie 2020) gewonnen. In een finale waarin voor het eerst twee Baskische ploegen tegenover elkaar stonden trok het team van Adnan Januzaj, die de hele wedstrijd op de bank zat, uiteindelijk aan het langste eind na een strafschopgoal van Oyarzabal. Sociedad wint zo zijn eerste prijs sinds 1987.

Het was een unicum in de Spaanse voetbalgeschiedenis: voor het eerst stonden vorig seizoen twee teams uit het Baskenland tegenover elkaar in de finale van de Spaanse beker. Net daarom werd de finale van de beker met een jaartje uitgesteld. Zo’n speciale derby verdiende immers om met publiek gespeeld te worden. Jammer genoeg beheerst het coronavirus nog steeds de wereld, waardoor ook bij de tweede poging geen toeschouwers werden toegelaten. Dit keer echter geen uitstel.

De eerste kans van de wedstrijd was er eentje voor Bilbao-verdediger Martinez. Zijn poging werd echter gered door doelman Remiro. Diezelfde Martinez zal in de tweede helft ook een negatieve hoofdrol vertolken. Iets voorbij het uur haalt hij immers de doorgebroken Portu neer in het strafschopgebied. Strafschop en rood voor de Spaanse verdediger. De VAR komt nog tussenbeide en maakt van de rode kaart een gele, maar de bal gaat wel degelijk op de stip. Oyarzabal faalt niet.

Foto: ISOPIX

Snelle herkansing voor Bilbao

Met acht minuten blessuretijd wordt het uiteindelijk nog een nagelbijtend slot voor Sociedad, maar het houdt vol en pakt zo zijn eerste trofee sinds 1987. En dat in een derby. Mooier wordt het niet.

Maar niet getreurd voor Bilbao, want over twee weken krijgt het immers al een herkansing. Dan neemt de club het in de finale van de huidige jaargang op tegen Barcelona.