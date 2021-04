Luka Elsner na nederlaag tegen Club Brugge: “Onrechtvaardige nederlaag”

Kortrijk bleef met een zuur gevoel achter na de strenge penalty die de 1-2-nederlaag tegen Club Brugge inleidde. “Als dit een penalty is, dan moet je in 45 minuten wel heel veel fouten fluiten. Hoeveel keer legt een speler wel geen hand op de rug van zijn tegenstander? Ik stel vast dat men niet consequent is. Voor mij voelt voetbal vanavond aan als onrechtvaardig, maar ik heb respect voor ieders mening”, vond Kortrijk-trainer Luka Elsner. “We zijn bestolen”, fulmineerde ‘dader’ Timothy Derijck. “Dit is belachelijk. Ik hoorde de VAR in het oortje van de ref zeggen: “Waarom heb je gefloten?” Als hij die vraag stelt, dan weet ik het ook niet meer. De frustratie overheerst na zo’n nederlaag. Zelfs de spelers van Club Brugge gaven toe dat ze zelf laaiend zouden zijn als ze zo’n penalty tegen kregen. We moeten de knop omdraaien, maar dit is erg zuur.” (gco)