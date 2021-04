Kardinaal De Kesel over het coronajaar waarin darmkanker bij hem werd vastgesteld: “Ik ben niet klaar om te sterven”

“Het voorbije jaar was een dubbele beproeving voor mij. Net toen ik te horen kreeg dat ik een tumor had, begon ook de wereldwijde pandemie.” Aan het woord is kardinaal Jozef De Kesel, bij wie een jaar geleden darmkanker werd vastgesteld. De tumor is succesvol verwijderd, maar de behandeling is nog niet helemaal voorbij, zo zegt hij in De zondag.

“De gelijkenissen zijn opvallend. Net zoals de tumor mijn lichaam ontwrichtte, kon het virus onze samenleving ontwrichten. En beiden kwamen even onverwacht (...). We gaan voor genezing, zei de dokter. Dat heeft mij troost geboden. Ik had alle vertrouwen in de medische wetenschap.”

Gevraagd of hij vrede zou nemen met de dood, moet de kardinaal het antwoord schuldig blijven: “Dat weet ik niet. Ik heb dikwijls stervende mensen ontmoet. Ik weet niet hoe ik zelf zou reageren in die situatie. Een mens kent zichzelf niet, denk ik. Het hangt ook af van de leeftijd. Wie 90 jaar is, weet dat het leven stilaan eindigt. Maar ik ben 73. Ik zit nog volop ín het leven. Neen, ik denk niet dat ik klaar zou zijn om te sterven.”

Dat het Vaticaan homoseksualiteit opnieuw een zonde noemt, bedroeft De Kesel. “Die uitspraak heeft véél mensen gekwetst. Dat men liefde associeert met zonde: dat kan écht niet. (...) Woorden kwetsen niet alleen, ze kunnen ook gevaarlijk zijn. Homoseksualiteit was tot laat in de negentiende eeuw een misdaad. Dat werd zelfs bestraft. De menswetenschappen hebben intussen duidelijk bewezen dat het géén misdaad is. Een mens kiest zijn geaardheid niet. Onze samenleving heeft dat begrepen. Ook de Kerk moet dat doen. Wij mogen geen discours blijven voeren van de negentiende eeuw.”