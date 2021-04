Minstens elf doden bij botsing tussen bus en vrachtwagen in China

Minstens elf mensen zijn zondagochtend om het leven gekomen bij de botsing tussen een vrachtwagen en een bus in het oosten van China. Dat meldt het staatsnieuwsagentschap Xinhua

Volgens de eerste elementen van het onderzoek raakte de vrachtwagen een vangrail, om vervolgens op de bus te botsen op een snelweg in de provincie Jiangsu, ten noorden van Shanghai. Het ongeval gebeurde rond 1 uur lokale tijd. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen op de bus zaten. Ook het aantal gewonden is nog niet verduidelijkt. Het verkeer is onderbroken op de plaats van het ongeval, maar twee vrachtwagens zijn nog langs achter op elkaar gebotst, aldus Xinhua.

Zware verkeersongevallen komen vaak voor in China, waar de verkeersregels slecht worden nageleefd.