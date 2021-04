Tientallen feestvierders komen samen in Antwerpen: politie moet ingrijpen en pakt vier aanwezigen op

Antwerpen - Het is zaterdagavond tot een opstootje gekomen aan de Leopold De Waelplaats in Antwerpen. Tientallen jongeren waren er samengekomen en overtraden er de coronamaatregels. Op sociale media delen enkelen van hen beelden van wat zij overdreven geweld noemen.

Dertig tot vijftig jongeren waren zaterdagavond samengekomen op de Leopold De Waelplaats, aan het Museum van Schone Kunsten, in Antwerpen. “We hebben een oproep gekregen omdat er veel volk aanwezig was en er was sprake van wildplassen, luide muziek en mensen die geen afstand hielden”, zegt woordvoerder Wouter Bruyns van de Antwerpse politie.

Rond 22.30 uur waren de agenten, waarvan enkelen met honden, ter plaatse. “Zij hebben een controle uitgevoerd, maar enkele aanwezigen weigerden om mee te werken. Ze hebben zich weerspannig en intimiderend opgesteld tegenover de agenten, waarop die ingegrepen hebben.” Toen het intimideren niet stopte, werden vier personen aangehouden. “Drie gerechtelijk en één iemand bestuurlijk”, zegt Bruyns. “Maar het heeft daar niet lang geduurd. De agenten hebben goed op hen ingepraat en dan was het van de baan.”

Meerdere aanwezigen deelden foto’s en filmpjes van de interventie op sociale media. Daarop is te zien dat enkele jongeren zich weerspannig gedragen tegenover de agenten en dat die enkele aanwezigen op de grond werken om hen te kalmeren en te kunnen boeien.