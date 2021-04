Campagneteam van Donald Trump maakte schenkers zonder het te weten duizenden dollars lichter

Toen in september 2020 bleek dat het campagneteam van Donald Trump over veel minder geld beschikte dan dat van Joe Biden, heeft het op een erg louche manier toch nog veel geld bijeen gekregen. Dat deed het door meer dan één keer geld af te halen van de rekening van nietsvermoedende schenkers, die eenmalig wilden doneren. Dat blijkt uit onderzoek van The New York Times.

Het was een moeilijke periode voor Stacy Blatt, een 63-jarige man uit Kansas City bij wie kanker was vastgesteld en die amper 1.000 dollar per maand verdient, toen hij in september van vorig jaar hoorde dat de campagne van Donald Trump geld nodig had. Blatt is een aanhanger van de president en wilde die in het zadel houden. Dus besliste hij alles te doneren wat hij kon missen: 500 dollar.

Tot zijn ontsteltenis bleef het niet bij die eenmalige schenking. De volgende dag werd opnieuw 500 dollar van zijn rekening gehaald. De week erna opnieuw, en zo ging het door tot midden oktober. Blatt wist nergens van tot zijn rekening bevroren werd omdat er geen geld meer op stond. “Het voelde echt als bedrog”, zegt hij daarover in The New York Times.

Geen toeval

Zijn verhaal is geen toevallige uitzondering, zo blijkt, maar een bewuste aanpak van het campagneteam van Trump om bij eenmalige donoren toch meer geld op te halen dan die eigenlijk voor ogen hadden. De situatie was in september immers niet goed. Toen werd duidelijk dat het campagneteam van de Democraat Joe Biden veel meer schenkingen kreeg dan dat van de Republikein en dus veel meer geld over had om in de aanloop naar de verkiezingen te besteden aan pakweg reclame op tv en radio.

Volgens The New York Times had het bedrijf dat die donaties van geld regelde voor het team van Trump een duidelijke tactiek om mensen om de tuin te leiden. Een zorgvuldig gecamoufleerd blokje in de disclaimer moest uitgevinkt worden om te vermijden dat er nog betalingen gedaan zouden worden. Hoe dichter de verkiezingen kwamen, hoe beter dat verborgen werd op de website, zo blijkt.

Veel geld terugbetaald

Bij banken en kredietverschaffers kwam in die periode plots een golf van schadeclaims binnen van tal van nietsvermoedende getrouwen van Trump, van gepensioneerden, verplegers en legerveteranen tot ervaren politici. Zij hadden het allemaal over fraude en zeiden dat het niet hun bedoeling was om meer dan één keer te doneren.

Over hoeveel geld het ging, bleek in de laatste 2,5 maanden van 2020. Toen werd aan meer dan 530.000 mensen een terugbetaling gedaan voor in totaal 64,3 miljoen dollar. Terugbetalingen zijn er altijd tijdens campagnes, bijvoorbeeld omdat mensen meer gegeven hebben dan de wettelijke limiet. Maar de vergelijking met Joe Biden toont hoe groot de schimmige praktijken van Trump waren: het team van Biden betaalde in diezelfde periode 37.000 mensen in totaal 5,6 miljoen dollar terug. Bij de gewezen president ging het dus om meer dan tien keer zoveel mensen en meer dan 10 keer zoveel geld. In heel 2020 betaalde het team van Biden 21 miljoen dollar terug, dat van Trump 122 miljoen.

Binnen het campagneteam van Trump wordt grootschalige fraude ontkend. Zij zeggen dat slechts 0,87 procent van de donaties via het platform WinRed aangevochten werd. Maar zelfs als dat het geval is, berekende The New York Times, gaat het over net geen 20 miljoen dollar. Het is niet duidelijk of de toenmalige president op de hoogte was van de praktijken.