Marc Van Ranst: “Reis tijdens de paasvakantie niet naar Turkije”

Reis tijdens de paasvakantie niet naar Turkije. Die oproep doet viroloog Marc Van Ranst omdat de cijfers zowel bij ons als in Turkije dat niet toelaten. “Het is niet het moment om te gaan”, zegt de viroloog.

De coronasituatie in Turkije wordt met de dag zorgwekkender. Elke dag worden er meer dan 40.000 nieuwe besmettingen vastgesteld, in totaal zijn het er al meer dan 3,5 miljoen. Nu de paasvakantie begonnen is, een periode waarin veel Belgen van Turkse origine het land bezoeken, raadt viroloog Marc Van Ranst dan ook aan dat voor één keer niet te doen.

“Dit is niet het moment”, zegt Van Ranst bij TVL. “Niet bij ons, maar ook niet daar. Men is daar aan een grote golf bezig die dubbel zo erg is als bij ons. Het is oppassen geblazen.”

Plezierreizen zijn op dit moment nochtans verboden, maar er zijn wel vliegtuigen die die richting uitgaan. Wie gaat, wordt geacht bij terugkomst het Passenger Locator Form in te vullen. “Daarop moet dan ingevuld worden waarom de gemaakte verplaatsing essentieel is. Als men daarop zegt dat een familielid ziek is, dan wordt dat uiteraard vaak aanvaard”, zegt Van Ranst. “En dan kan men weg. Het is heel moeilijk te controleren of dat dan wel echt zo is. Ik denk dat iedereen daar zijn verantwoordelijkheid moet nemen.”

Wie toch naar het buitenland reist, moet bij terugkomst veertien dagen in quarantaine en moet twee negatieve PCR-tests ondergaan voor hij of zij uit quarantaine mag.