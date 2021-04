Franse zakenman Bernard Tapie slachtoffer van gewelddadige overval

De bekende Franse zakenman en oud-politicus Bernard Tapie (78) en zijn echtgenote zijn zaterdagnacht overvallen in hun huis nabij Parijs. Ze werden daarbij mishandeld.

Het koppel was al naar bed toen iets na middernacht vier overvallers hun huis in Combs-la-Ville binnendrongen. Ze kregen klappen van de overvallers en werden vastgebonden. Het is niet duidelijk hoeveel buit de overvallers hebben gemaakt.

De echtgenote van Tapie kon zich bevrijden en de buren bereiken, en zo de politie waarschuwen. Ze werd lichtgewond overgebracht naar het ziekenhuis. Bernard Tapie zelf werd niet opgenomen. De politie onderzoekt de zaak.

Bernard Tapie is een bekende Franse zakenman, voormalig minister en voormalig voorzitter van voetbalploeg Olympique Marseille.