Britse vrouw doodgebeten door loslopende honden

In Groot-Brittannië is een 85-jarige vrouw doodgebeten door twee loslopende honden. Dat melden Britse media.

Het ongeval gebeurde in Rowley Regis, in de West Midlands. De honden raakten in de tuin van de bejaarde vrouw door een gat in de omheining, en vielen haar langdurig aan. Uiteindelijk overleed ze aan haar verwondingen.

Intussen is een 43-jarige man opgepakt, die ervan wordt beticht een hond in gevaarlijke omstandigheden niet onder controle te hebben. Het zou gaan om een buur van het slachtoffer.

De dieren zijn naar een asiel gebracht, en er wordt onderzocht om welk hondenras het gaat. Volgens Britse media gaat het om een soort pitbulls.