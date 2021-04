Bojko Borisov, de premier met een pistool op zijn nachtkastje, gaat voor het eerst met knikkende knieën richting verkiezingen

Hij slaapt met een pistool op zijn nachtkastje, was eerder brandweerman, karateka, karatecoach en lijfwacht van onder meer dictator Todor Zhivkov en is sinds 2009 premier van Bulgarije. Maak kennis met Bojko Borisov, de 61-jarige politicus die voor het eerst sinds zijn aantreden met knikkende knieën de parlementsverkiezingen op paaszondag ingaat. Mogelijk wordt hij gered door het coronavirus.

