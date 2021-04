Spezia kwam zaterdagavond ei zo na bij een stunt in Rome. Pas in de 89ste minuut sleepte Lazio een overwinning uit de brand na een penaltydoelpunt van Felipe Caicedo. Spijtig voor Daniele Verde. De Italiaan had een kwartier voor tijd een werkelijk briljant doelpunt gemaakt in het Stadio Olimpico.