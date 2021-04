Duitsland beschouwt Nederland als hoogrisicogebied

De Duitse regering beschouwt buurland Nederland voortaan als een hoogrisicogebied, wegens het bijzonder hoge aantal besmettingen. Wie vanaf dinsdag vanuit Nederland naar Duitsland wil reizen, moet dan ook een negatieve coronatest kunnen voorleggen. Dat heeft het Duitse gezondheidsinstituut Robert Koch zondag bekendgemaakt.

Ook buurlanden Tsjechië, Polen en Frankrijk werden door Duitsland eerder al als ‘hoogrisicogebied’ bestempeld. Nederland hoort daar nu ook bij, wegens meer dan 200 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in een week tijd.

Voorheen was Nederland gewoon ingeschaald als ‘risicogebied’. Wie vanuit een risicogebied naar Duitsland reist, moet ten vroegste 48 uur voor vertrek of ten laatste 48 uren na aankomst zich laten testen en dat voorleggen. Wie uit hoogrisicogebied komt, moet de test vóór aankomst in Duitsland doen en voorleggen.

België wordt vooralsnog als risicogebied beschouwd door de Duitsers, niet als hoogrisicogebied.