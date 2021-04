Romelu Lukaku barst van het zelfvertrouwen na nieuwe stap richting titel met Inter en beatboxt voor interview

Inter lijkt nu écht goed op weg naar de eerste titel in meer dan tien jaar. Romelu Lukaku zette de Nerazzurri op weg naar de 0-1-zege tegen Bologna, waardoor de grootste concurrenten alweer punten lieten liggen. ‘Big Rom’ was alweer man van de match.

De Rode Duivel scoorde het enige doelpunt van een moeilijke wedstrijd, goed voor nummer 20 dit seizoen. Inter telt nu 68 punten na 28 wedstrijden. Dat zijn er acht meer dan Milan (match meer), tien meer dan Atalanta (match meer) en twaalf meer dan titelverdediger Juventus.

???? | Op het juiste moment op de juiste plaats. ?? #BolognaInter pic.twitter.com/vQIjrCYmcI — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) April 3, 2021

De sfeer is dus goed bij de club uit Milaan. Zelfs de immer voorzichtige Antonio Conte kon zijn glimlach niet verstoppen toen er over de scudetto gesproken werd. “Het zou een geweldig einde zijn van dit seizoen, dat voor niemand makkelijk is geweest. Vorig seizoen waren we dicht bij een trofee met de Europa League, maar deze keer winnen we hem misschien toch.”

Lukaku was een van de mannen die het na de wedstrijd mocht komen uitleggen. De matchwinnaar moest even wachten tot de camera’s rolden en ging dan maar beatboxen. Zelfvertrouwen op overschot, niet waar?

?? | BIG ROM PRODUCTIONS



? 2?6?gol in 3?5? gare stagionali

? 8? gol nelle ultime 9?

?Campione di beatbox@RomeluLukaku9: ???????? ???? ?????? ???? ???? ???? #BolognaInter pic.twitter.com/bDCztwfmtt — Inter TV (@Inter_TV) April 3, 2021

“Ik ben erg blij met deze overwinning”, aldus Lukaku. “Het was een lastige wedstrijd, maar we hebben ze gewonnen. Dat is het belangrijkste. We moeten voortdoen op dit elan, we hebben opnieuw een grote stap voorwaarts gezet.”

Onze landgenoot heeft nu twee jaar na elkaar de kaap van de 20 competitiegoals voor Inter gerond. Hij doet daarmee even goed als onder anderen Mauro Icardi en Christian Vieri. “Het is een geweldige periode voor mij. Het was een goeie keuze van mij om naar Inter te gaan. Ik was me bewust van het niveau van de spelers en trainer, die jaren probeerde om mij te krijgen. Ik ben hier nu en probeer het team te helpen, wat cruciaal is. Ik ben niks zonder de ploeg. We hebben een groots doel voor ons en we moeten blijven doorgaan nu. Druk? Ik gebruik dat als motivatie.”