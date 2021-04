De gegevens van meer dan 3 miljoen Belgen zijn in de handen van hackers beland door een datalek bij Facebook. Maar hoe weet je of ook jouw wachtwoord, telefoonnummer, adres en meer gelekt zijn? En wat kan je doen om alles weer veilig te stellen?

Welke gegevens zijn gelekt?

Het was dataspecialist Alon Gal van Under the breach die het grootschalige datalek zaterdag onder de aandacht bracht. De impact is immens: hackers hebben de gegevens van 533 ...