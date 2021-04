Kunstwerk van 425.000 euro ‘per ongeluk’ bewerkt

Een kunstwerk ter waarde van 425.000 euro is afgelopen week ’per ongeluk’ bewerkt met zwarte verf. Het paneel stond in een winkelcentrum. Een duo kwam voorbij en dacht dat zij ook mochten ’meewerken’ aan het geheel.

Het werk van de Amerikaanse kunstenaar John Perello is zeven meter breed en bijna tweeënhalve meter hoog. Het naamloze werk is in 2016 gemaakt in Seoel, voor het oog van het publiek. Inmiddels is het tentoongesteld in het winkelcentrum. Voor het kunstwerk liggen verfpotten en kwasten, als onderdeel van de presentatie.

Het tweetal werd vastgelegd door beveiligingscamera’s van het winkelcentrum en kon worden aangehouden. Na ondervraging zijn de twee vrijgelaten: “Ze hebben een fout gemaakt. Ze dachten dat het om kunst ging waaraan het publiek mocht meewerken en dat het dus was toegestaan”, aldus het hoofd van de tentoonstelling. “We zijn nu in overleg met de kunstenaar over de vraag of we het moeten herstellen of zo laten.”

Er is inmiddels een hekje om het kunstwerk geplaatst om verdere ’bewerkingen’ te voorkomen.