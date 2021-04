Eerste vrouwelijke kapitein van Egypte valselijk beschuldigd van betrokkenheid bij blokkade Suezkanaal

Het nieuws dat een schip een tijd lang het Suezkanaal blokkeerde, ging de wereld rond. Er werd veel mee gelachen, maar het had ook ernstige gevolgen voor het goederentransport in heel de wereld. En voor één persoon werd het zelfs een persoonlijke kwestie.

Marwa Elselehdar (29) is de eerste vrouwelijke Egyptische kapitein van een vrachtschip. En toen het nieuws bekendraakte dat er een schip geblokkeerd zat in het Suezkanaal kreeg zij er de schuld van. Dat terwijl ze honderden kilometers verderop aan het werk was in Alexandrië.

De geruchten over de betrokkenheid van Elselehdar kwamen door enkele screenshots die op sociale media gedeeld werden. Het ging zogezegd om een nieuwsartikel van Arab News, maar de oorspronkelijke titel werd aangepast. In realiteit ging het om een artikel waar de vrouw aan had meegewerkt omdat ze de eerste vrouwelijke Egyptische kapitein was. Maar de valse screenshot werd gretig gedeeld op sociale media.

De vrouw vertelde aan BBC dat ze geen idee heeft wie de geruchten startte of waarom iemand het deed. “Ik heb het gevoel dat ik het doelwit ben omdat ik een succesvolle vrouw ben in deze sector of omdat ik Egyptisch ben. Ik weet het niet zeker”, zei ze.

Het valse artikel was in het Engels geschreven en werd daarom ook gedeeld in andere landen. “Ik probeerde zo hard om het artikel tegen te spreken, want het beïnvloedt mijn reputatie en alle inspanningen die ik gedaan heb om hier te geraken.” Maar ze kreeg ook veel positieve commentaar en besloot daarop te focussen. “En misschien ook belangrijk om mee te geven: ik ben nu bekender dan ooit.”

Volgende maand zal Elselehdar haar laatste examen afleggen om de volledige titel van kapitein te verkrijgen. “Mijn boodschap aan vrouwen die ook in de maritieme sector willen werken, is dat je moet vechten voor wat je graag doet en laat de negativiteit je niet beïnvloeden.”