Aantal besmettingen daalt: is de kentering eindelijk ingezet?

Nog eens goed nieuws. Het aantal coronabesmettingen in ons land daalt. Wel nog maar met één procent, maar het gaat toch voorzichtig de goede kant uit. “Hopelijk topje van de golf bereikt.”

Tussen 25 en 31 maart werden er dagelijks gemiddeld 4.577 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat is een daling van één procent. In de dagelijkse besmettingscijfers waren er al lichte dalingen te zien, maar nu zien we die dus ook in de weekgemiddeldes. “Mogelijk is dit een kantelpunt”, zegt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven). “Maar hoe snel die daling gaat, hangt af van hoe goed de maatregelen opgevolgd worden. Hopelijk zitten we aan het topje van deze derde golf. Dan hebben we die met z’n allen klein kunnen houden.”

Ter vergelijking: op de piek van de tweede golf zaten we weekgemiddeldes boven de 16.000.

Het aantal ziekenhuisopnames blijft voorlopig wel nog verder stijgen Tussen 28 maart en 3 april waren dat er dagelijks gemiddeld 268,7. Dat is een stijging van 13 procent. Zaterdag lagen er 2.913 coronapatiënten in het ziekenhuis, 822 daarvan op de dienst intensieve zorg. “We moeten zien hoe dit zich zal verderzetten. En hopelijk zien we binnen een week een stabilisatie”, zegt Van Ranst. “Maar die cijfers van de ziekenhuisopnames volgen altijd wat trager. Hopelijk beginnen die dan tegen het einde van volgende week ook te dalen. Dat is een optimistisch scenario, maar ik denk dat het ook wel realistisch is.”

In ons land stierven er ondertussen ook al 23.130 mensen aan de gevolgen van Covid-19. Tussen 25 en 31 maart waren dat elke dag 28 mensen. “Die cijfers liggen al lange tijd laag. En daar zitten er ook bijna geen van de rusthuizen meer tussen. Maar de kans is groot dat dat cijfer wel nog wat verder gaat stijgen. Dat door de bezetting die we momenteel op de dienst intensieve zorgen zien. Al zal het waarschijnlijk wel een kleine stijging zijn. Of toch alleszins geen daling.”

Van Ranst ziet ook heil in de vaccinatiecampagne. “De komende maand gaan er heel wat mensen gevaccineerd worden. Bijna alle ouderen zijn gevaccineerd en daar zien we het effect ook van. Maar binnen aan maand moeten we dat ook beginnen zien bij de 65-plussers. En dat zal zich dan ook vertalen naar de ziekenhuis- en overlijdenscijfers.”