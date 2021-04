Gewezen topman van Coca-Cola wordt nieuwe CEO van Cercle Brugge: “Groeitraject met fantastische vooruitzichten”

Cercle Brugge KSV maakte vandaag de aanstelling bekend van Ben Lambrecht als Chief Executive Officer (CEO).

Ben Lambrecht (57) is een geboren en getogen West-Vlaming uit Kortrijk, maar woont nu in Lennik. In de zakenwereld maakte hij naam bij het Amerikaanse R.J. Reynolds Tobacco, koekjesfabrikant Delacre en The Coca-Cola Company, waar hij verschillende marketing-, sales- en topfuncties bekleedde in binnen- en buitenland. Als General Manager van de Benelux kwam hij met sportsponsoring, en met in het bijzonder voetbal, in aanraking. Na goed 28 jaar bij Coca-Cola besloot Lambrecht in 2020 terug te keren naar België om dichter bij z’n familie te wonen.

Nu start Lambrecht dus een nieuwe uitdaging bij Cercle Brugge, “waar hij als CEO z’n (internationale) ervaring mee ten dienste zal stellen om Cercle te laten uitgroeien tot een ware talenthub op en naast het veld”, klinkt het bij de Vereniging.

“Goede en sterke bedrijfscultuur verder op poten zetten”

“Ik wil graag de Raad van Bestuur bedanken voor het vertrouwen dat ze in mij stellen en ik kan dan ook niet wachten om aan deze uitdaging te beginnen”, aldus de nieuwe CEO. “Het gegeven om te werken in een ambitieuze en tevens internationale context om van Cercle het grootste talentenplaform van Europa te maken, spreekt mij persoonlijk enorm aan. Met het talent dat op vandaag al aanwezig is op Cercle, wil ik graag een goede en sterke bedrijfscultuur verder op poten zetten waarin we als team samen het beste kunnen halen op sportief en extra-sportief vlak. Dit is een groeitraject met fantastische vooruitzichten voor alle supporters en partners van Cercle. Ik ben trots om vanaf vandaag deel uit te maken van de grote Cercle-familie. Leve Cercle!”

“De aanstelling van Ben Lambrecht is een duidelijke investering in een structurele en succesvolle toekomst voor Cercle Brugge”, zegt Managing Director Oleg Petrov. “Voor de functie van CEO waren we de voorbije maanden op zoek naar een sterk en Belgisch profiel met internationale ervaring om onze ambitieuze strategie met Cercle verder uit te bouwen. Ben is een echte peoplemanager met heel wat relevante ervaring in verschillende domeinen zoals sales, marketing en general management. We zijn ervan overtuigd dat hij de juiste man op de juiste plaats is om met Cercle een versnelling hoger te schakelen en dat Ben’s visie en gedrevenheid Cercle vooruit zal helpen in verschillende belangrijke dossiers.”