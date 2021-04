Yves Vanderhaeghe gelooft in redding van Cercle: “Als we spelen alsof ons leven ervan afhangt, komt het wel goed”

Yves Vanderhaeghe is goed op weg om te slagen in zijn opdracht om Cercle in 1A te houden. De zege tegen Beerschot is alvast een stap in de juiste richting.

De Cercle-coach was er na de match als eerste bij om de sprint tussen Asgreen en Mathieu Van der Poel mee te pikken op de pc van onze collega. Voetbal moest even wijken voor koers maar de analyse van zijn match kon er ook nog even af.

“De eerste helft hadden we de controle en kwamen verdiend 2-0 voor. We hadden het betere van het spel maar die rode kaart veranderde wel veel. We hebben veel discussie gehad hoe het verder moest maar gelukkig hebben we gewacht tot de rust om te veranderen. We speelden met tien man ook in de tweede helft met heel veel wilskracht, enkel onze stilstaande fases kunnen en moeten beter want die waren een drama. Daar moeten we deze week dus nog meer op werken. Gelukkig waren onze offensieve stilstaande fases wel goed, we hadden hier op getraind en het zal de ploeg extra vertrouwen geven dat het effect sorteerde. ”

Vanderhaeghe en zijn staf weten deze week dus weer wat gedaan want zaterdag komt Leuven en dan zijn zowel Velkovski als Biancone geschorst.

“We boeten daarbij in aan kwaliteit maar we hebben ook alternatieven. Corryn bijvoorbeeld deed het net als op Gent weer erg goed en we vinden er wel iets op. We moeten vooral weer spelen alsof ons leven ervan afhangt en dan komt het wel goed voor Cercle”, besloot Vanderhaeghe.