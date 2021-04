Twintigtal mensen bouwt feestje nabij politiekantoor in Antwerpen

De politie heeft zaterdagavond 23 mensen betrapt die een feestje aan het bouwen waren in een pand aan de Noorderlaan in Antwerpen, niet zo ver van het politiekantoor. Het evenement was goed uitgerust met een tapkraan, feesttentjes en een slaapzaal waar iedereen kon overnachten.

De politie kon aanvankelijk geen contact maken met de feestende aanwezigheden en ging daarom met toestemming van het parket naar binnen. “Het evenement was goed voorzien. Er was een tapkraan geïnstalleerd en er stonden tafels, stoelen, feesttentjes en discolichten. Achteraan in het pand was een ingerichte slaapzaal waar de feestvierders allemaal samen nadien konden overnachten”, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns.

De politie kon 23 personen identificeren, die goed meewerkten. Er werd tegen alle aanwezigen een proces-verbaal opgesteld. Ook de organisator en de persoon die het pand ter beschikking stelde, krijgen een proces-verbaal.

Nog geen twee uur later werd de politie naar de IJskelderstraat gestuurd voor nog een feestje. De agenten werden er niet binnen gelaten en ook daar moesten ze eerst toestemming aan het parket vragen. Toen ze naar binnen gingen, waren de meeste feestvierders al gevlucht.

“Er waren nog drie personen aanwezig. Twee verdiepingen hoger, op het dak, werden nog negen personen aangetroffen die zich daar hadden verstopt. De politie controleerde ook de kasten en vond daar een grote hoeveelheid verdovende middelen: cannabis, hasjiesj, ketamine, xtc en cocaïne. Er lag ook een grote som geld. Drie verdachten werden gearresteerd. Alle aanwezigen werden geïdentificeerd en opgenomen in een proces-verbaal voor deelname aan een lockdownfeest”, aldus Wouter Bruyns.