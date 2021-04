Foket en Faes spelen met Reims gelijk tegen Rennes, waar Doku ontbrak

Reims heeft thuis op de 31e speeldag van de Franse competitie een overwinning laten schieten tegen Rennes. De bezoekers, zonder de geschorste Rode Duivel Jérémy Doku, maakten via Serhou Guirassy (83.) in het slot de 2-2 gelijkmaker.

Guirassy had ook eerder de 1-1 gemaakt op penalty (75.). Voor Reims, met Thomas Foket en Wout Faes heel de wedstrijd in de basis, scoorden Boulaye Dia (60.) en Ghislain Konan (81.). Moreto Cassamá kreeg bij Reims in de laatste minuten een rode kaart na een zware fout op Eduardo Camavinga. Rennes staat momenteel gedeeld 6e in de stand, Reims is 12e.

Matz Sels kreeg opnieuw het vertrouwen bij Straatsburg, na een zware blessure aan de achillespees. Straatsburg won na een spectaculaire eerste helft met 2-3 op Bordeaux. Lamine Koné (6.), Habib Diallo (21.) en Ludovic Ajorque (30.) waren doelpuntenmakers van dienst bij Straatsburg. Paul Baysse (35.) en Ui-Jo Hwang (45.+2) milderden nog voor rust. In de tweede helft werd niet meer gescoord, Sels pakte uit met enkele mooie reddingen.