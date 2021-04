Motorrijder omgekomen na aanrijding met auto in Genk

Genk -

Bij een verkeersongeval op Terboekt (N77) in Genk is zondag in de late namiddag een motorrijder om het leven gekomen. Rond 17.30 uur kwam de motorrijder in aanrijding met een personenauto. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar voor de 54-jarige motorrijder uit Genk kon geen hulp meer baten.