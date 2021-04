Vjosa Osmani is nieuwe presidente van Kosovo

Vjosa Osmani is de nieuwe presidente van Kosovo. De 38-jarige juriste werd zondag door het Kosovaarse parlement benoemd op voorstel van de regeringspartij Vetevendosje (Zelfbeschikking) van premier Albin Kurti.

Osmani kreeg 71 stemmen achter zich, genoeg voor de meerderheid van het parlement van 120 zetels. Er waren 82 parlementsleden aanwezig.

Het ambt van president was in november vorig jaar vacant geworden, nadat Hashim Thaci was opgestapt na door een speciaal hof in Den Haag te zijn aangeklaagd voor oorlogsmisdaden tijdens de onafhankelijkheidsoorlog van de Albanese Kosovaren tegen Servië.

Sinds het aftreden van Thaci was Osmani in haar hoedanigheid van parlementsvoorzitter al waarnemend presidente van Kosovo.

Vjosa Osmani was eerst lid van de huidige oppositiepartij LDK, maar na een intern dispuut stond ze bij de parlementsverkiezingen in februari op de lijst van de linkse hervormer Albin Kurti. Hij behaalde met zijn partij Vetevendosje een verpletterende zege bij de verkiezingen.