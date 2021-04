Steekpartij in rustige straat: man vecht voor zijn leven

Roeselare - In het Groene-Herdersgoed, een zijstraat van de Rumbeeksesteenweg in Rumbeke, deed zich zondagavond een steekpartij voor. Een Roemeense man geraakte daarbij levensgevaarlijk gewond.

Wat er zich zondagavond precies heeft voorgedaan in het Groene-Herdersgoed, een doodlopende straat in Rumbeke, is heel onduidelijk. De politie kwam aanvankelijk ter plaatse voor een vrouw met steekwonden - die werd opgenomen in het ziekenhuis. Iets later werd duidelijk dat ook een man dergelijke verwondingen had opgelopen.

Vooral de man, afkomstig uit Roemenië, is er heel erg aan toe. Hij vecht momenteel voor zijn leven. Volgens het parket gaat het om een vorm van intrafamiliaal geweld. Voorlopig is het echter onduidelijk of de man en de vrouw de messteken bij elkaar hebben toegebracht. Extra onderzoek moet daarover duidelijkheid scheppen. De straat werd zondagavond afgesloten voor alle verkeer zodat politie en parket ongestoord hun werk kunnen doen.