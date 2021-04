Wagen knalt in garage van woning

Waregem / Sint-Eloois-Vijve - Op Paaszondag deed zich in de vooravond een spectaculair verkeersongeval voor in de Aloise Biebuyckstraat in de Waregemse deelgemeente Sint-Eloois-Vijve.

De bestuurder van een Volkswagen Golf, die naar verluidt met hoge snelheid uit de Emiel Clausstraat kwam gereden, reed ter hoogte van de splitsing met de Aloise Biebuyckstraat rechtdoor in plaats van links of rechts af te slaan. De wagen knalde daardoor los de garage binnen van een rijwoning aan de overkant van de straat.

“We hoorden eerst gierende remmen, seconden later gevolgd door een doffe knal. Toen we buiten keken, zagen we in eerste instantie niets, want de auto was helemaal in de garage verdwenen” vertellen buurtbewoners. Omdat gevreesd werd voor een geknelde bestuurder, snelde de brandweer ter plaatse. Die hoefde uiteindelijk niemand te bevrijden, want bij hun aankomst was de bestuurder al op eigen houtje uit het voertuig geklauterd.

Een ziekenwagen bracht de man met slechts lichte verwondingen naar het ziekenhuis. Door het ongeval sneuvelde niet alleen de sectionaalpoort, maar ook een fiets, een zetel en nog wat andere spullen die in de garage stonden. De bewoners waren op het ogenblik van het ongeval afwezig.