Na incident in Terkamerenbos: wanneer wordt de cavalerie ingezet? En heeft politie te paard nog wel nut in deze tijd?

Met de inzet van de cavalerie slaagde de politie er donderdag en vrijdag in om studenten en relschoppers uit het Terkamerenbos te verjagen. Het zorgde ook voor wat ophef op sociale media toen een politiepaard een vrouw ten val bracht. “Gebruik geen paarden in zo’n situaties, dat is niet meer van deze tijd”, vindt dierenrechtenorganisatie Gaia. Maar de politie repliceert: “Paarden bewijzen in alle moeilijke situaties hun nut. Ze zijn net eigentijdser dan ooit”. Vraag en antwoord.