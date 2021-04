Hein Vanhaezebrouck beseft dat er “veel werk aan de winkel is”, Mbaye Leye beseft dat het anders had kunnen lopen

De trip naar de Vurige Stad leverde voor AA Gent enkel maar nieuwe frustraties op. Twee gemiste strafschoppen voor rust, verschillende doelkansen verkwanseld na de pauze. Het werd door een jeugdig en gretig Standard afgestraft in het laatste kwart van de partij. Hein Vanhaezebrouck beseft dat zijn team zichzelf serieus in de knoei zit. “Het zal moeilijk zijn om Standard nog bij te benen, dus moeten we andere ploegen inhalen om bij die eerste acht te eindigen. Er is veel werk aan de winkel.”

Alessio Castro-Montes bracht de Buffalo’s nochtans kort voor rust op voorsprong door een strafschop in twee tijden voorbij Arnaud Bodart te trappen. Een herhaling van zijn exploot in de partij tegen Cercle Brugge: “Er was vooral veel geluk mee gemoeid”, zuchtte de Gentse rechterflankspeler. “Ik vermoed dat een andere speler de volgende keer weer aan de beurt zal zijn. Ik wist dat Roman op één stond maar nadat hij miste, wilde ik – als nummer twee –mijn verantwoordelijkheid niet ontlopen.”

“Eigenlijk snap ik niet goed waarom spelers tijdens wedstrijden iets anders moeten doen dan op training”, fulmineerde Vanhaezebrouck na het laatste fluitsignaal van ref Laforge. “Op training zetten we hen ook onder druk en dan zie je hen die penalty’s telkens opnieuw geweldig binnen trappen. Maar in de wedstrijd zijn ze blijkbaar telkens vergeten hoe ze op training wisten te scoren. Het is ook voor mij onbegrijpelijk. Het is geen toeval meer.”

Foto: BELGA

In het verleden was Sven Kums wel vaker dé aangewezen man om strafschoppen om te zetten maar de voormalige Gouden Schoen lijkt nu niet meteen meer in aanmerking te komen om een elfmeter om te zetten: “Sven is niet dé strafschopspecialist. Bruno Fernandez is er zo eentje. Die kan aanpassen naargelang de situatie. Je hebt in de meeste ploegen wel zo eentje. Die hebben wij jammer genoeg niet. Sven trapte er eens tien na elkaar binnen maar dan miste hij er twee of drie op rij. En dan begint hij te twijfelen. Dan moet je gaan zoeken.”

Echt imponeren konden de Buffalo’s allerminst op Sclessin en ondanks de voorsprong bij rust, was de Gentse coach allesbehalve tevreden over de teamprestatie: “Ons niveau was iets beter dan tegen Cercle Brugge maar je zag die match, dus dan weet je genoeg. En toch hadden we kunnen winnen. Eigenlijk was het eerste kwartier van de tweede helft onze beste periode van de match. Toen hadden we meerdere kansen om het af te maken. Met de kwaliteit en ervaring in onze groep moet je dat afmaken.”

Depoitre verzuimde in die fase inderdaad twee Gentse counters af te maken. En vervolgens deden de geprikkelde Rouches de partij op karakter kantelen: “Als we een tweede keer scoren, krijgen de jonge spelers van Standard het allicht zeer moeilijk”, sakkerde HVH. “Maar zij hebben hard gewerkt en ze bleven er ook gewoon in geloven. En uiteindelijk hebben ze zelfs nog de zege afgedwongen. Verdiend zelfs eigenlijk. Chapeau!”

Na de pauze liep het bij AA Gent dus opnieuw grondig fout. Alessio Castro-Montes beseft dat zijn team door deze nieuwe nederlaag stilaan meer dan één mirakel nodig heeft om een plaats in Play-off 2 te bemachtigen: “Zoals wel vaker geraken we in de tweede helft niet meer in ons spel. We doen alles fout: voetballen niet meer, zakken te ver terug en dan is het logisch dat je het deksel op de neus krijgt. We moeten er in blijven geloven, dit seizoen kan alles gebeuren. We moeten de volgende twee matchen gewoon winnen. En dan zien we wel.”

Foto: BELGA

Leye tevreden na overwinning, maar: “Het had anders kunnen lopen”

De coach van Standard was tevreden met de overwinning, maar hij zag dat het ook anders kon lopen. “De eerste helft was evenwichtig, mijn spelers moesten harder zijn in de duels. In het eerste kwartier van de tweede helft hadden we het geluk dat ze geen tweede keer scoorden, want dat zou alles veranderen. Maar ik ben tevreden met de reactie van mijn spelers. Gelukkig voor ons hebben ze de ruimte niet gebruikt, en met ons karakter en de manier van voetballen hebben we het goed gedaan en hebben we nog kunnen winnen. Dat moeten we onthouden. Dit geeft ons hoop om minstens Play-Off 2 te halen, en dat is zeer belangrijk voor een club als Standard.”

Leye had het ook over doelpuntenmaker Muleka: “Als je van Congo komt en je moet je aanpassen aan de kou en in een grote club, is dat extra moeilijk. Jackson had nood aan spelen. Als je in een club komt als Standard en je hebt niet de nodige voorbereiding gehad, is het lastig. Momenteel doet hij het wel goed, hij is een echte doelpuntenmaker en dat zie je bijvoorbeeld ook aan zijn goal tegen Genk. Je moet de competitie wat kennen, maar hij kan één van de beste spitsen van de competitie zijn want hij heeft alles. Ik ben heel tevreden voor hem, zeker na zijn gemiste penalty tegen Kortrijk heeft hij zich goed herpakt.”

Leye zag ook dat Carcela goed inviel. “Mijn visie is dat ik een ploeg heb en Mehdi draagt daar zeker aan bij. Er zijn matchen waar je hem van in het begin nodig hebt, maar alle beslissingen die ik neem zijn weloverwogen. Carcela kan de club helpen, en hij heeft vandaag gedaan wat ik van hem verwachtte. We zijn in de laatst rechte lijn, en ik heb een reactie gezien van mijn team. Als je twee penalty’s tegen krijgt, moet iedereen in de tweede helft uit zijn comfortzone komen door meer agressief te spelen en meer te durven voetballen. Ik ben blij dat dat is gebeurd.”

Klauss kwam niet aan de aftrap. “Klauss heeft een tik gehad tegen Genk, en sindsdien trainde hij niet meer. Morgen wordt zijn tweede training, en hopelijk is hij klaar voor Eupen”, aldus Leye.

Foto: BELGA

Muleka: “Ik probeer nog efficiënter te zijn”

Ook Muleka was tevreden: hij scoorde opnieuw na een loopactie richting eerste paal. “Het is altijd moeilijk om te scoren, maar het doet deugd om de ploeg te helpen en zeker om mijn beste vorm terug te vinden. Ik voel me beter en ben gelukkig. Sinds ik heel jong ben werk ik eraan om aan de eerste paal op te duiken, en het is een gewoonte gebleven. Het belangrijkste is dat ik werk voor het team. Ik heb nog kansen gehad om te scoren, maar mijn doelpunt heeft hoop gegeven om de match te winnen. Ik had de 3-1 kunnen scoren, maar de buit is binnen. Ik probeer nog efficiënter te zijn, want ik ben een aanvaller. Als het 6-0 is, moet je gaan voor de 7-0. Ik heb kansen gemist en dat beklaag ik mij, maar ik heb de ploeg ook geholpen en dat is het belangrijkste.”

Muleka was ook vol lof over Balikwisha, die de 2-1 scoorde. “We spelen goed samen, en vandaag deed hij heel veel voor mij. We hebben in de tweede helft alles gegeven en hebben samen 2 keer gescoord. We zijn aanvallers, en we proberen onze verantwoordelijkheid te nemen.”

Foto: BELGA

Balikwisha: “De twaalfde plaats is een schande voor Standard”

Ook Balikwisha had een reactie klaar na de overwinning. “In de eerste helft zochten we naar ons beste spel, maar Gent zette veel druk. In de tweede helft deden we het beter, en hebben we elkaar makkelijker gevonden.”

Balikwisha is momenteel de topschutter van De Rouches. “Ik had nooit gedacht topscorer te zijn van deze ploeg, het is ongelofelijk. Ik mis weinig, want ik ben zeer kalm en ik stresseer niet voor doel. Als Carcela de bal had, wist ik dat ik moest blijven waar ik was. Toen zag hij mij, en dat was het perfecte moment om te vertrekken. Ik panikeerde niet, en scoorde zo de 2-1.”

“We hadden nog 3 matchen te spelen, en we wilden zoveel mogelijk winnen. We moeten ons kwalificeren voor Play-Off 2, want op de twaalfde plaats staan, was echt een schande voor deze club. We bekijken nu match per match. We zijn nog jong, maar op het terrein bestaat er geen leeftijd meer. Je moet klaar zijn, want anderen kunnen zomaar jouw plaats innemen”, besloot Balikwisha.