Explosie in caravan van Vlaamse vakantiegangers in Érezée

In een caravan op Camping Le Val de L’aisne, in het Luxemburgse Érezée, heeft zich zondagvoormiddag een explosie voorgedaan. Dat berichten verschillende media. Volgens de verantwoordelijken van de camping bleven de twee bewoners, een Vlaams koppel, ongedeerd. Oorzaak zou een gaslek zijn.

“Meneer lag in zijn bed, mevrouw was een sigaret gaan roken. Op dat moment heeft de explosie zich voorgedaan”, klinkt het bij de verantwoordelijken van de camping. Toen de brandweer ter plaatse kwam, bleek de caravan volledig opengescheurd.

De bewoners bleven gelukkig ongedeerd. “De twee personen zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle, maar na een uur waren ze al terug. Ze zijn nu naar huis teruggekeerd.”

Andere schade is er niet. “Er was nog geen vlammetje. De caravan is ingestort als een kaartenhuis”, zeggen de campingverantwoordelijken. “Het incident is een goede les voor iedereen dat het belangrijk is om de installaties na te kijken.”