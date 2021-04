Kempense derby in 1B tussen Lierse en Westerlo baart een muis

Lierse Kempenzonen en Westerlo hebben elkaar op de 25e speeldag van de 1B Pro League in evenwicht gehouden tijdens de derby van de Kempen (0-0).

Lierse maakte het Westerlo enkele keren moeilijk. Zo schoot Placca van dichtbij op de lat (65.). Doelpunten vielen er dus niet.

In de stand schieten beide ploegen weinig op met deze uitslag. Westerlo laat een kans liggen om op gelijke hoogte te komen met nummer drie Lommel SK. Lierse blijft voorlaatste, maar is door een ingreep van de Pro League alvast zeker van een verlengd verblijf in de reeks.