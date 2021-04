Donald Trump herschrijft geschiedenis van zijn presidentschap op nieuwe website

Donald Trump heeft een nieuwe website gelanceerd waarin hij op erg subjectieve wijze terugblikt op zijn presidentschap. De gewezen president beweert er onder meer politieke dynastieën neergeworpen te hebben en de gevestigde orde in Washington verslagen te hebben.

Een blik op 85office.com leert dat van bescheidenheid nog steeds geen sprake is in het doen en laten van Donald Trump. De pas gelanceerde website bevat contactmogelijkheden, waarin de Amerikanen van zich kunnen laten horen en een begroeting of ontmoeting met de gewezen president en Melania kunnen aanvragen.

Onder het tabblad ‘About’ bevindt zich een 885 woorden tellende lofzang van het presidentschap van Trump, die aan de macht was van 2016 tot 2020. Daarvan geen woord. In de tekst worden het team en de aanhangers van Trump omschreven als “de meest buitengewone politieke beweging in de geschiedenis”.

Van de president wordt gezegd dat hij “politieke dynastieën omver heeft geworpen”, “de gevestigde orde in Washington verslagen heeft” en “zowat elke bestaande machtsstructuur overwonnen heeft”. Er zijn passages over de economie - “President Trump ging voorop in een periode van nooit eerder vertoonde groei en jobcreatie” waarin herhaald wordt dat Trump “de grootste economie in de geschiedenis van het land” heeft gebouwd.

Ook het coronavirus komt aan bod. Nergens vielen meer doden dan in de VS, maar volgens de website was de aanpak van Trump een succes. “Toen de plaag arriveerde vanuit China heeft president Trump vroeg en daadkrachtig opgetreden”, staat er te lezen. Dat Trump het virus herhaaldelijk weggelachen heeft en bakken kritiek heeft gekregen voor zijn aanpak, staat er niet in. Ook de dubbele impeachmentprocedure wordt niet vermeld.