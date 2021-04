Pep Guardiola strooit opnieuw met lof richting Kevin De Bruyne na glansprestatie

Manchester City won afgelopen weekend de topper op het veld van Leicester City. Het werd 0-2, met dank aan een sterk spelende Kevin De Bruyne. Dat had ook trainer Pep Guardiola gezien.

Benjamin Mendy en Gabriel Jesus zorgden in de tweede helft voor de goals tegen het Leicester van Timothy Castagne en Youri Tielemans. De Bruyne noteerde geen assist, wel een mooie préassist, zoals dat heet.

Pep Guardiola was alweer onder de indruk van zijn Rode Duivel, die naast het spel verdelen ook enorm veel meters aflegde tijdens de wedstrijd.

“Dat is nu eenmaal een van onze identiteiten. Een van de meest getalenteerde voetballers in de wereld die zo speelt. Daar spreken we al sinds dag één over. Hier bestaat ook geen discussie over. Je kan slecht spelen of totaal niet in vorm zijn, maar als het aankomt op lopen voor je ploegmaats en hoog druk zetten… Dat moet je gewoon doen. Je doet het voor je ploegmaat want hij zal het de volgende keer voor jou doen. Daar ben ik enorm trots op.”

“En Kevin? Die speelde nogal goed hé. Dat is niet de eerste keer dat hij zo voor de dag komt. Nu moet hij nog doelpunten gaan maken. De volgende wedstrijd gaat hij passes uitsturen en doelpunten maken. Op dit moment is Kevin ongelooflijk aan het spelen.”