Terugkeer naar de dansvloer voor duizenden Britten in testevenement

Duizenden Britten keren terug naar de dansvloer, voor de eerste clubnacht in meer dan een jaar, nu de overheid er test hoe zalen kunnen heropenen zonder het bewaren van afstand. Op 30 april en 1 mei zullen ongeveer 6.000 Britten afzakken naar een magazijn in Bramley-Moore Dock in Liverpool.

Elke avond zal 3.000 man toegelaten worden voor het ‘Circus’-clubevenement. Wie het evenement wil bijwonen moet in Liverpool wonen. Ook zal zij of hij een negatieve covid-test moeten afleggen voor het evenement, zegt clubeigenaar en dj Yousef Zaher, beter bekend als Yousef.

“Ik kijk ernaar uit om me weer dj te voelen, want dat is wat ik twintig jaar heb gedaan. Maar ik denk dat als alles samenkomt, de muziek, de omgeving, de mensen, ik die muziek maak, iedereen die een fijne tijd heeft, zich veilig voelt, dat we dan misschien wel vijf minuten lang covid kunnen vergeten. Dat zou meer dan genoeg voor mij zijn”, zegt Yousef.

Doel van de testevenementen van de regering is om massabijeenkomsten weer op een veilige manier mogelijk te maken. Andere testevenementen zijn de FA-bekerfinale in Wembley, een comedyclub in Liverpool en drie loopwedstrijden van 10 kilometer. Het stadsbestuur van Liverpool bevestigde dat de deelnemers aan de evenementen geen vaccinpaspoort zullen moeten tonen.