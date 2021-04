Bemoedigende coronacijfers, maar het is nog te vroeg voor euforie: “We zijn de derde golf aan het bedwingen”

Voor de tweede dag op een rij daalt het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in ons land en de stijging van de hospitalisaties vertraagt. “Het lijkt erop dat we de derde golf aan het bedwingen zijn”, zeggen biostatisticus Geert Molenberghs en viroloog Steven Van Gucht. “Maar het keerpunt op intensieve zorg is nog niet bereikt en ook de positiviteitsratio moeten we naar beneden krijgen.” De maatregelen volhouden blijft de boodschap.