Hoe werkt een sneltest?

Vanaf dinsdag 6 april is het zover: in apotheken over het hele land zal je een zelftest kunnen kopen. Maar hoe ga je nu te werk met zo’n sneltest? Onze reporter zocht het uit.

Zo’n test uitvoeren is niet moeilijk. Wel is het belangrijk aandachtig te blijven. Lees ook steeds aandachtig de bijsluiter en instructies van de fabrikant. Wij volgden die van producent Roche, maar er zijn ook andere merken mogelijk.

• Was je handen en snuit je neus. Haal het wattenstaafje uit de steriele verpakking. Raak daarbij énkel het stokje aan.

• Kantel je hoofd naar achteren en steek het staafje in je neusgat, parallel met je gehemelte, zo’n 2 cm in de neus tot je weerstand voelt. Draai vervolgens het staafje vier maal rond gedurende 15 seconden. Herhaal dit in het andere neusgat. Dit is volstrekt pijnloos, in het slechtste geval voelt het wat kietelend aan.

• Steek het staafje in het buisje met vloeistof. Knijp op het buisje draait dit meer dan 10 maal rond. Blijf knijpen als je het staafje uit het buisje haalt. Zet de dop op het buisje.

• Haal de teststrip uit de verpakking en leg deze op een plat oppervlak. Laat vier druppels op het ronde vakje vallen. “Je kan nog doorgaan met de test als je per ongeluk 5 druppels hebt aangebracht”, aldus de website van de fabrikant.

• Stel een timer in: je testresultaat is beschikbaar tussen 15 en 30 minuten nadat je de druppels hebt aangebracht. Na 30 minuten kan het resultaat van de test onjuist zijn.

• Zie je enkel een streepje bij ‘C’ - het controlestreepje - dan is de test negatief. Zie je twee streepjes? Dan is de test positief. Als er geen streepje verschijnt bij ‘C’ is de test ongeldig.