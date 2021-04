Begin april, en het sneeuwt op veel plaatsen in ons land: “Dit zijn we niet meer gewoon”

Een week na de warmste dagen ooit eind maart, valt onder meer aan de kust en in en rond Brussel de eerste snel smeltende sneeuw. Er is nog meer op komst: dinsdag en woensdag wordt het bar koud en volgt nog winterse neerslag. Sneeuw begin april, zoals Prince zong, hoe uitzonderlijk is dat? “Door de opwarming van de aarde komt het minder vaak voor, daarom voelt het ongewoon”, zegt weerman Frank Deboosere.

