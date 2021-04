Eden Hazard traint opnieuw voluit mee bij Real Madrid en hoopt snel te kunnen spelen: “Tien tot vijftien minuten spelen kan”

Maandag trainde Eden Hazard opnieuw voluit mee met de kern van Real Madrid. De Rode Duivel hoopte op speelminuten bij De Koninklijke in de Champions League-clash met Liverpool, maar zover komt het niet. Dan maar tijdens de Clasico tegen Barcelona van komend weekend?

De 30-jarige Hazard viel drie weken geleden uit met een kwetsuur aan de rechterlendenspier, die de verbinding vormt tussen het dijbeen en de wervelkolom. Een operatie leek onafwendbaar, maar uiteindelijk werd er gekozen voor een rustperiode. Daardoor miste Hazard onder meer het drieluik met de Rode Duivels.

Maar vorige week stond Hazard plots opnieuw op het Madrileense trainingsveld, een pak sneller dan verwacht. De competitiewedstrijd van afgelopen zaterdag tegen Eibar kwam nog te vroeg, maar maandag trainde de aanvaller opnieuw voluit mee met de groep.

?@hazardeden10 is training with the team normally today ahead of the Liverpool game tomorrow - @fedeevalverde also rejoined group training. [@miguelitocope] pic.twitter.com/LEK02xdaj6 — Infinite Madrid (@InfiniteMadrid) April 5, 2021

“Ik vind niet dat we de terugkeer van Hazard geforceerd hebben”, aldus trainer Zinédine Zidane op de persconferentie maandag. “Uiteindelijk draait het om hoe de speler zich voelt. We doen nu alles beetje bij beetje. Ik heb mijn spelers nodig wanneer ze fit zijn. Ik hoop Hazard dan ook zo snel mogelijk terug te hebben in mijn kern. We gaan dus niets riskeren.”

Geen Hazard dus tegen Liverpool, ook al had huiskrant Marca dat eerder vandaag nog voorspeld. “Het gevoel rond Hazard is zeer goed”, schreef de Spaanse krant. “Hij traint sinds vorige vrijdag voluit mee en Hazard heeft zelf het laatste woord over zijn beschikbaarheid. De kans bestaat dat hij tien tot vijftien minuten kan spelen tegen Liverpool en Barcelona. Als hij vertrouwen heeft en zich goed voelt, dan kan hij in die tijd heel wat schade aanrichten.”

Door blessureleed en een besmetting met het coronavirus speelde Hazard dit seizoen nog maar veertien wedstrijden. In 646 minuten vond hij drie keer de weg naar de netten: twee doelpunten in La Liga en eentje in de Champions League. Ook het vorige seizoen zag hij grotendeels in het water vallen door meerdere blessures.