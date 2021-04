Britse ‘professor lockdown’ pleit voor strengere grenscontroles: “AstraZeneca-vaccin bijzonder zwak tegen Zuid-Afrikaanse variant”

De Britse professor Neil Ferguson maakt zich zorgen om de Zuid-Afrikaanse variant in combinatie met het coronavaccin van AstraZeneca. Dat zou “bijzonder zwak” zijn. Hij vraagt daarom om strengere grenscontroles in heel Europa.

Ferguson zegt dat het coronavaccin van AstraZeneca, waar in het Verenigd Koninkrijk al miljoenen mensen mee ingeënt werden, “bijzonder zwak” is tegen over de Zuid-Afrikaanse variant. En dat er daardoor opnieuw meer besmettingen worden vastgesteld. Hij wil daarom dat het Verenigd Koninkrijk, samen met Europa, strengere grenscontroles invoert. Dat om die Zuid-Afrikaanse variant buiten te houden.

Ferguson, in het Verenigd Koninkrijk ook wel ‘professor lockdown’ genoemd voor zijn duistere voorspellingen over het coronavirus aan het begin van de pandemie, is lid van de Scientific Advisory Group for Emergencies. Dat is een adviesorgaan vergelijkbaar met onze GEMS.

De professor denkt dat het importeren van varianten de vaccinatiecampagne in het Verenigd Koninkrijk, maar ook in de rest van Europa, kan ondermijnen. “En dat we in het bijzonder bezorgd moeten zijn over de Zuid-Afrikaanse variant ook wel B.1.351 genoemd”, zegt Ferguson. “De bezorgdheid hier is de proportie van het aantal gerapporteerde gevallen in verschillende Europese landen. In Frankrijk is dat al 4 tot 5 procent. En in Luxemburg zitten ze aan 17 tot bijna 20 procent.”

“Dus in plaats van een ‘rode lijst’ voor landen die ver weg liggen, denk ik dat de echte uitdaging ligt in het verminderen van het risico bij Europese reizen. Ik denk dat (iedereen testen uit Europese landen, red.) verstandig zou zijn en dat de uitzonderingen die momenteel gelden moeten herbekeken worden.”

In Zuid-Afrika zelf wordt het vaccin van AstraZeneca niet langer gebruikt uit schrik dat het niet effectief genoeg is. Toch zeggen experten dat het vaccin sterk genoeg is om het merendeel van de bevolking te beschermen tegen ernstige ziekte door de Zuid-Afrikaanse variant.